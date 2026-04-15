Continúa en la UCI en estado grave uno de los motoristas que sufrió una colisión en Mallorca

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uno de los motoristas que sufrió este martes una colisión entre dos motos en Mallorca continúa grave en la UCI del Hospital Son Espases, mientras que el otro se encuentra estable.

Cabe recordar que este martes, alrededor de las 20.52 horas, dos motocicletas sufrieron un accidente que dejó tres heridos --dos varones y una mujer-- en el kilómetro 3 de la carretera entre Llucmajor y Porreres.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron tres unidades de soporte vital avanzado. Dos heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Son Espases y el tercero a Son Llàtzer.