Contratan el servicio de soporte para la gestión de copias de seguridad basadas en el software Commvault

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la contratación del servicio de soporte integral para la gestión de copias de seguridad basadas en el software Commvault para el periodo 2026-2028, por un valor de 2,7 millones de euros.

La Subdirección de Transformación, Innovación y Salud Digital del Servicio de Salud estimó la necesidad de contratar el servicio de soporte integral por medio de Commvault para garantizar la seguridad y continuidad de la gestión de datos de sistemas críticos, según ha explicado en rueda de prensa desde Formentera, donde ha tenido lugar la reunión, la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Este servicio incluye la gestión de copias de seguridad, la destrucción segura de soportes y mecanismos de recuperación, asegurando una operatividad ininterrumpida a la vez que garantiza el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y de los principios del Esquema Nacional de Seguridad, nivel alto.

En línea con los planes de la Subdirección, el contrato impulsará el uso de tecnologías avanzadas para facilitar la evolución hacia un modelo de gestión digitalizado y resiliente.

La solución Commvault ofrece una infraestructura robusta y flexible para la gestión de copias de seguridad, asegurando que los sistemas críticos del Servicio de Salud mantengan una operatividad constante, incluso en escenarios de contingencia.

La capacidad de recuperación rápida y efectiva ante incidentes de seguridad es un componente que refuerza la capacidad del Servicio de Salud para responder ante brechas de seguridad, para minimizar su impacto en los datos y la prestación de los servicios sanitarios.