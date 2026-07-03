Controlado un incendio forestal en Biniancolla tras quemar dos hectáreas - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) están actuando este viernes en la extinción de un incendio forestal en Biniancolla, en el municipio menorquín de Sant Lluís.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en sus redes sociales, el fuego se ha originado esta tarde y se ha dado por controlado a las 17.37 horas.

En el incendio, que ha quemado dos hectáreas de matorral, han actuado tres medios aéreos, una autobomba, 16 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente.

Cabe recordar que Mallorca y Menorca se encuentran este viernes en el nivel máximo de peligro por incendio forestal.