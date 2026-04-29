Controlado un incendio en un restaurante en Llucmajor

Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca.
Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 10:09
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PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están actuando esta mañana en un incendio originado en la cocina del restaurante Ca's Buso, en Llucmajor.

El fuego está controlado, según la información de los Bomberos, y los efectivos del parque de Llucmajor siguen en el lugar para extinguirlo definitivamente.

Cuando se ha recibido el aviso, se han desplazado también al restaurante afectado bomberos de los parques de Manacor y Felanitx, un sargento y técnicos.

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