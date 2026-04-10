Archivo - El secretario general de la federación de Servicios de UGT Baleares, José García Relucio (i), y el presidente de FEHM, Javier Vich (d). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El convenio de hostelería de Baleares se modificará para introducir dos mejoras para los fijos discontinuos que han sido ordenadas por la justicia, una relativa al disfrute de las vacaciones y otra sobre la compensación por antigüedad.

Los sindicatos y las patronales acordar acometer estos cambios en la reunión de la comisión paritaria celebrada el jueves y se prevé que se hagan efectivos a partir de la semana que viene.

Estas modificaciones, que han sido adelantadas por 'Diario de Mallorca' y que ha confirmado a Europa Press el secretario general de la Federación de Servicios de UGT Baleares, José García Relucio, beneficiarán a cerca de 160.000 trabajadores fijos discontinuos.

La primera modificación viene a raíz de una sentencia dictada a finales del año pasado por el Tribunal Supremo (TS) en la que se reconoce el derecho de los fijos discontinuos y de los eventuales a negociar las fechas en las que disfrutan sus vacaciones y festivos.

Hasta ahora no era así, ha apuntado Relucio, lo que suponía una "discriminación" para estos trabajadores frente a los que tienen un contrato fijo.

El segundo cambio viene a raíz de un fallo, también de finales de 2025, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que dictaminó que la antigüedad a efectos de compensación es la misma para un empleado fijo que para uno que tan solo trabaje durante la temporada turística.

En el último convenio de hostelería, ha recordado el líder sindical, se contempló que se tuvieran en cuenta nueve meses al año para los fijos discontinuos. Ahora, tras la sentencia del TSJIB y lo pactado en la comisión paritaria, se ampliará a todo el año.