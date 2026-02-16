Convocadas subvenciones para deporte adaptado en Baleares: 50.000 euros disponibles

Archivo - Deporte adaptado - CAIB - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha abierto una línea de 50.000 euros de ayudas para facilitar la adquisición de material para la práctica de deportes adaptados durante el año 2026.

Según ha informado este lunes la Conselleria, esta iniciativa busca apoyar a los deportistas y entidades que requieren equipamiento especializado para su actividad. Así, podrán acogerse a estas ayudas las federaciones deportivas, los clubes con secciones adaptadas y los deportistas con un grado de discapacidad mínimo del 33% que posean licencia en vigor y residan en Baleares.

La convocatoria establece un importe máximo de 6.000 euros por proyecto, pudiendo alcanzar la financiación el 100% del coste total de la inversión. El material objeto de la subvención debe tener un coste mínimo de 150 euros por unidad y ser de carácter no fungible, incluyendo desde embarcaciones adaptadas y porterías de goalball, hasta soportes específicos de entrenamiento y gastos de montaje.

El sistema de concesión se realizará mediante una valoración por puntos que prioriza el perfil competitivo del solicitante. De este modo, se otorga una mayor puntuación a los deportistas que hayan participado en Juegos Paralímpicos o Mundiales, así como a los deportistas de alto nivel tanto nacionales como de Baleares. La convocatoria también contempla un apoyo al tejido asociativo, incluyendo a clubes y federaciones en el reparto de la puntuación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Balears (BOIB), que será este martes. El trámite deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática.

Las compras y pagos del material deben haberse efectuado entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026 y los beneficiarios tendrán hasta el 14 de septiembre de 2026 para presentar la documentación justificativa, tras lo cual se procederá al pago único del 100% de la ayuda concedida.