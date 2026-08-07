Convocan ayudas para contratar personal técnico de apoyo a la investigación por tres millones de euros

Archivo - El portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, comparece en una rueda de prensa tras el Consell de Govern extraordinario, en el Consolat del Mar. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al conseller de Educación y Universidades a aprobar el gasto plurianual correspondiente a la convocatoria de ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación en las Islas (TEC2026), con un importe máximo de tres millones de euros y cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Además, el acuerdo aprobado autoriza la tramitación del pago anticipado de hasta el 100 por 100 del importe correspondiente a cada anualidad de las subvenciones, una medida que tiene como objetivo garantizar la incorporación efectiva del personal técnico a los centros y grupos de investigación beneficiarios, según ha indicado el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Con esta convocatoria, el Govern refuerza uno de los pilares del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baleares con la disponibilidad de personal técnico cualificado, una de las demandas más reiteradas por los grupos y unidades de investigación del archipiélago.

La incorporación de este personal permitirá liberar a los investigadores de tareas técnicas y de gestión, incrementar la producción científica y consolidar proyectos de investigación, desarrollo e innovación con mayores garantías de continuidad.

Las ayudas se distribuyen en dos modalidades. La modalidad A, con 20 ayudas, está destinada a personal técnico experimental que se incorporará a grupos de investigación de las Islas para dar apoyo a tareas científico-técnicas que requieren la aplicación de métodos y equipamientos de investigación; de estas, hasta quince se reservan a proyectos enmarcados en áreas prioritarias STEP.

La modalidad B, con cinco ayudas, está destinada a personal técnico de gestión de la investigación, que reforzará unidades de investigación en tareas como la gestión de proyectos, la transferencia de conocimiento o la gestión de datos, con independencia del área de investigación.

Esta actuación forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se alinea con las prioridades de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), especialmente en ámbitos como las tecnologías digitales y de innovación profunda, las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos y las biotecnologías.

El Programa del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 de las Islas incluye entre sus prioridades el desarrollo de capacidades y cualificaciones vinculadas al programa STEP, lo que permite la cofinanciación europea de la convocatoria.