Convocan huelga indefinida en Swissport en el aeropuerto de Palma a partir de 4 de agosto

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PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de la empresa de 'handling' Swissport ha convocado una huelga indefinida en el aeropuerto de Palma a partir del 4 de agosto que afectaría a aerolíneas como Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.

Los representantes de los 600 trabajadores de Swissport --en el que tiene mayoría UGT-- trata de evidenciar así la "precariedad laboral" y reclaman que se aumenten las horas de trabajo a las personas que no hacen una jornada de 40 horas semanales, según ha indicado UGT en un comunicado.

Igualmente, se reclama la negociación de las "jornadas irregulares", sobre todo las que se aplican a las personas de mayor edad.

Otro de los puntos sobre los que se queja la plantilla es que los empleados con contratos parciales hacen un exceso de horas extras y/o perentorias "de obligado cumplimiento", por lo que han reiterado la necesidad de ampliar horas de contrato.

La huelga indefinida en Swissport también tiene el objetivo de negociar un incentivo por sobrecarga de trabajo y estrés laboral, junto con la reclamación para pedir dos días libres consecutivos para "favorecer un descanso real".

Por último, otra de las reivindicaciones es que todos los vehículos tengan aire acondicionado y evitar, así, "poner en peligro la salud de los trabajadores".