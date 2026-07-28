CCOO revisará los servicios mínimos en los paros de Swissport tras una jornada con "bastantes" vuelos retrasados

Archivo - Imagen del personal de Swissport, en una foto de archivo. - SWISSPORT - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de CCOO estudiarán los servicios mínimos decretados con motivo de los paros parciales convocados por los trabajadores de Swissport en el aeropuerto de Palma, después de una primera jornada en la que ha habido "bastantes" vuelos retrasados.

Así lo han asegurado representantes sindicales en la empresa en declaraciones a Europa Press, debido a que estos servicios mínimos se hayan fijado en un 60 por ciento para esta empresa de 'handling' que opera con aerolíneas internacionales como Condor, TAP, Tui o Etihad.

Estos paros se repetirán de 07.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas los próximos 1, 4 y 8 de agosto, ante la falta de acuerdo entre la representación de los trabajadores y la empresa.

En ese sentido, desde el sindicato han apuntado que este martes se ha llevado a cabo la primera de estas jornadas de paros y han reprochado que "no había casi nadie" que no estuviese designado como servicio mínimo y han reprochado que la empresa haya reforzado el personal para paliar el efecto de la huelga.

Aún así, han señalado que en la franja en la estaban convocados los paros había 147 vuelos programados de los que se habrían visto afectado unos 80 y una quincena habrían sufrido retrasos.

De hecho, han aseverado que Tui ha anticipado las llegadas de sus clientes al aeropuerto para evitar los problemas que pudiera generar la huelga.

La representación sindical ha censurado que la empresa no se haya sentado a negociar, por lo que se ha ampliado el preaviso de huelga para otros 15 días más y valoran la posibilidad de aumentar el conflicto y declarar la huelga indefinida.

Estos paros vendrían motivados porque los trabajadores de la empresa se regirían por un convenio propio que se situaría por debajo del sector y llegarían a percibir unos 2.000 euros menos de sueldo al año en los conceptos fijos. Por eso, entre sus reivindicaciones está una actualización de las tablas salariales para que asemejarse a los compañeros de otras empresas de 'handling'.

Por otra parte, han recriminado que este año no se les habría aceptado la subida de sueldo acorde al incremento del IPC, cuando en el resto de empresas sí lo habrían aplicado.

Otra de sus exigencias es que el plus que cobran los empleados de pista se aplique a los de coordinación y pasaje, por una carga de trabajo que habría sufrido un aumento "exponencial" durante este año.

Al mismo tiempo, han alertado de posibles incumplimientos en lo relativo a la prevención de riesgos laborales en el personal de pista, debido a las altas temperaturas que se viven este verano con una falta de descansos y que no se les estaría proporcionando agua.