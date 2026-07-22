Convocan una manifestación en Sóller para el 8 de agosto por la "degradación" que supone la turistificación del pueblo

Cartel de la manifestación en Sóller del 8 de agosto. - MENYS TURISME, MÉS VIDA

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Moviment Jove de Sóller y Menys Turisme, Més Vida han organizado una manifestación en Sóller para el próximo 8 de agosto por la "degradación" que implica la turistificación del pueblo.

Esta protesta llegará después de la que se ha convocado para este domingo en Palma porque, a su modo de ver, las "problemáticas de la turistificación" en el pueblo se verían "agravadas" por la falta de transporte público y aparcamiento ante "el exceso de coches de alquiler, la proliferación de viviendas de alquiler turístico y la especulación inmobiliaria".

En un comunicado, ambas entidades han advertido que en el pueblo se destruye "sistemáticamente" el comercio local y de proximidad para hacer negocios "orientados al turismo".

Por eso, han incidido en que un espacio protegido y de capacidad finita "no puede ser tratado como un decorado de consumo masivo" y un espacio de "acumulación infinita de capital", ya que han reivindicado que "no se puede ignorar la capacidad del territorio para sostener la vida".

"Celebran los récords turísticos y se lavan las manos mientras el valle de Sóller se deteriora y la clase trabajadora sufre las consecuencias pero cada vez es más evidente que este modelo tiene límites y en Sóller ya hace mucho tiempo que se han superado", han puntualizado.

En ese sentido, han defendido que ninguna promesa electoral será suficiente "si no se cuestiona el monocultivo turístico desde la raíz".

"La política institucional ha demostrado ser incapaz de afrontar las causas estructurales de la turistificación. Por eso, la presión tiene que venir desde bajo, desde la comunidad, desde las calles y las plazas", han recalcado.

Las entidades han señalado que este 8 de agosto será Sóller el municipio que "levante la voz" pero han advertido que "cada vez más pueblos de todo Mallorca exigirán poner límites claros y cuantificables".