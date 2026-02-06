Convocatoria de ayudas FP Baleares: estancias formativas para profesores en España

Cartel estancias formativas FP - CAIB

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa, a través del Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de la Formación Profesional de Baleares (CFINFP-IB), ha abierto por primera vez una convocatoria de ayudas destinada a promover estancias formativas del profesorado de formación profesional en centros de FP de todo el Estado español.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, la convocatoria se dirige a los centros públicos de Baleares que durante el curso 2025-2026 impartan ciclos formativos de grado C, D y E. Esta iniciativa permitirá que el profesorado realice estancias formativas de entre tres y cuatro días en centros de FP, centros integrados, así como centros de referencia o de excelencia de otras comunidades autónomas. En función del número de docentes de FP, cada centro podrá presentar entre una y cuatro propuestas de estancia.

El objetivo es actualizar las competencias técnicas, profesionales y metodológicas del profesorado de FP, reforzar la colaboración estable entre centros de distintos territorios y favorecer la transferencia de innovación y de buenas prácticas docentes y organizativas.

¿QUÉ GASTOS CUBRE Y QUÉ PLAZOS HAY?

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, que se destinarán a cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los participantes. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de febrero de 2026, y las estancias podrán realizarse entre el 8 de marzo y el 30 de junio de 2026.

Según la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, con esta actuación se reafirma su compromiso con la mejora continua de la formación profesional y con el desarrollo profesional de su profesorado, "como eje clave para garantizar una FP de calidad e innovadora, conectada con el territorio y con las necesidades del tejido productivo".