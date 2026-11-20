Archivo - Varias mujeres protestan con carteles durante la manifestación convocada por la Coordinadora 8M Transfeminista de Mallorca por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de marzo de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España) - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Transfeminista de Mallorca ha convocado ha convocado su manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) bajo el lema 'Pan, techo y trabajo para todas'.

La protesta, según ha informado la entidad en un comunicado, partirá a las 18.30 horas de la plaza de Espanya de Palma y recorrerá la calle Sant Miquel, la plaza Major y la calle Colom hasta finalizar en la céntrica plaza de Cort.

En el 25N de este año, la Coordinadora quiere poner en el centro "la dimensión estructural de las violencias machistas" y denunciar que, en un contexto de encarecimiento de la vida, de emergencia habitacional y precarización laboral, "la violencia económica también es violencia machista".

"No podemos hablar de libertad ni de igualdad mientras que haya mujeres que no pueden abandonar una relación violenta porque no tienen una casa donde ir, mientras las trabajadoras no llegan a final de mes o mientras el trabajo de cuidados continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres", han señalado.

VIVIENDA Y PRECARIEDAD

La Coordinadora ha considerado que la crisis del acceso a la vivienda se ha convertido en "una de las principales barreras para la autonomía de las mujeres y las disidencias de género".

En Mallorca, a su parecer, esta situación "se agrava por un modelo económico basado en el monocultivo turístico, que prioriza los beneficios empresariales y la especulación inmobiliaria por encima de las necesidades de la población".

"Sin techo no hay autonomía y sin autonomía económica no hay libertad para salir de las violencias machistas", han incidido desde la organización.

Por lo que respecta a la precariedad laboral, la Coordinadora Transfeminista ha puesto el foco en las trabajadoras de la limpieza, los cuidados y el hogar, quienes "sostienen una parte esencial de la economía de Mallorca muchas veces en condiciones de explotación, con salarios insuficientes, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento social".

Esta realidad se hace especialmente visible en las mujeres migrantes, "muchas de las cuales trabajan en sectores altamente precarizados y sufren las consecuencias de la ley de extranjería, el racismo institucional y las barreras de acceso a los derechos".

Es por ello que, en su protesta, la entidad reivindicará "salarios y pensiones dignas, reducción de la jornada labora, reparto efectivo de las tareas de cuidados y un sistema público y comunitario de cuidados que garantice los derechos tanto de las mujeres que cuidan como de las que necesitan ser cuidadas".

"No queremos un feminismo que solo hable de romper techos de cristal mientras miles de mujeres no pueden pagar un techo bajo el cual vivir. Queremos un feminismo de clase que ponga las condiciones materiales de vida en el centro de la lucha", ha apuntado.

OTROS TIPOS DE VIOLENCIA

La Coordinadora Transfeminista también ha puesto en el centro del debate las violencias que van "más allá de las agresiones físicas o los feminicidios", como pueden ser las violencias sexuales, vicarias, obstétricas, digitales, económicas e institucionales.

Todas ellas, a su juicio, forman parte "de un sistema de dominación que limita la libertad y los derechos de las mujeres y de las disidencias de género".

La organización ha denunciado públicamente la "insuficiencia de recursos públicos" de prevención, protección, acompañamiento y reparación y ha exigido una educación afectivosexual integral, servicios especializados accesibles y financiación estable.

En ese sentido, ha advertido de la "ofensiva reaccionaria contra los derechos feministas, sexuales y reproductivos y contra las personas LGTBIQA+, especialmente las mujeres trans y las personas no binarias.

También ha rechazado la "instrumentalización de las violencias machistas por parte de la extrema derecha para alimentar discursos racistas y justificar políticas antimigratorias".

UN FEMINISMO "AUTÓNOMO Y COMBATIVO"

Finalmente, la Coordinadora ha reivindicado la necesidad de un movimiento feminista que sea "autónomo, combativo y ligado al territorio, capaz de construir alianzas con el movimiento por la vivienda, el sindicalismo combativo, las organizaciones antirracistas, los colectivos LGTBIQA+, los estudiantes y las luchas populares".

"Este 25N salimos a la calle porque no nos conformamos con sobrevivir. Queremos vivir libres de pobreza, explotación y precariedad. Queremos tiempo para vivir, una casa donde vivir y un trabajo que nos permita vivir dignamente", ha subrayado.

Es por ello que ha hecho un llamamiento a todas las personas, colectivos feministas, movimientos sociales y organizaciones populares a participar en su manifestación.