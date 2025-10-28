La Copa del Mundo Sénior de Esgrima se disputará en Palma la semana que viene con la participación de 450 tiradores

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo Sénior de Florete femenino y masculino Ciutat de Palma se disputará entre los días 6 y 9 de noviembre y reunirá a un total de 450 tiradores y más de 50 equipos.

La presentación de la cita deportiva, incluida entre las ocho competiciones de referencia del calendario oficial de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), se ha llevado a cabo este martes por parte del alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La competición contará con la participación de 200 tiradoras y 250 tiradores procedentes de 45 países, además de 24 equipos femeninos y 27 masculinos que competirán en las pruebas por equipos.

Las pruebas individuales se celebrarán en el Polideportivo Municipal Rudy Fernández, y las semifinales y finales tendrán lugar el sábado 8 de noviembre a partir de las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Palma.

Durante la presentación, el alcalde de Cort ha puesto en valor "la colaboración ejemplar" entre instituciones, entidades deportivas y el sector privado que ha hecho posible la organización de este torneo. También ha destacado la relevancia internacional del evento y el impacto positivo que tendrá para la ciudad.

"Ser anfitriones de esta competición supone un gran orgullo y una enorme responsabilidad, ya que nos brinda la oportunidad de mostrar al mundo la Palma moderna y abierta que estamos impulsando", ha agregado.

En este sentido, ha resaltado que el equipo de gobierno apuesta por acercar el deporte a todos los ciudadanos y atraer competiciones de alto nivel que, a su parecer, "proyecten la imagen de Palma en el mundo, consolidándola como una ciudad de referencia y un destino de calidad y sostenible".

Desde Cort han señalado que la organización prevé un amplio seguimiento mediático, con retransmisiones en streaming y cobertura en las plataformas digitales de la FIE, el Comité Olímpico Español y diversos medios nacionales e internacionales especializados.

El alcalde ha subrayado que esta Copa del Mundo "se alinea" con la estrategia municipal de impulsar el deporte y la cultura "como ejes del bienestar, la cohesión social y el desarrollo económico", y ha destacado que la esgrima "no solo es una disciplina deportiva, sino también un patrimonio cultural e histórico, con siglos de tradición transmitidos de generación en generación entre deportistas y aficionados".

En este sentido, ha trasladado un mensaje de apoyo a los clubes locales y a la Delegación Balear de Esgrima, "con el objetivo de que los representantes de las Islas Baleares puedan integrarse en el equipo nacional y competir en los grandes escenarios internacionales".

Por último, Martínez ha deseado "la mayor de las suertes a los representantes nacionales" y ha expresado su agradecimiento a todos los colaboradores y patrocinadores, así como a la Real Federación Española de Esgrima (RFEE), la Delegación Balear, el Govern y a los Ejércitos del Aire y del Espacio y el de Tierra, que prestarán apoyo logístico al evento.

Por su parte, el presidente de la RFEE, José Luis Abajo, ha sostenido que la esgrima es el único deporte de origen español presente en los Juegos Olímpicos y ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento para el impulso de este evento, así como la colaboración de todas las entidades implicadas.

En el acto de presentación también han estado presentes el director general de Deportes, David Salom; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; y el miembro de la Junta Directiva de la RFEE Miguel Costa.