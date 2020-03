Los bomberos felicitan el cumpleaños a un niño en Palma

La familia del menor afirma que ha sido un momento "alucinante" y que "nunca olvidarán"

PALMA DE MALLORCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma se desplazaron este lunes hasta el domicilio de Aarón, un niño que cumplía cuatro años, para, con dos camiones y un coche, felicitarle la celebración del cumpleaños durante el estado de alarma y hacérselo más ameno "con luces, sirena y música".

Así lo ha relatado a Europa Press, la tía del menor, quien ha asegurado que el niño quedó "alucinado" y "muy contento" con esta celebración de su cuarto cumpleaños.

Fue, ha remarcado su tía, un momento "alucinante" y que "nunca olvidarán" pese a que el niño, debido al estado de alarma ante la crisis sanitaria del coronavirus, no pudo contar en esta celebración con la presencia de amigos o más familiares.

Según ha relatado Maribel Pérez a Europa Press, "unos días antes del cumpleaños, el niño le decía a su primo que iba a hacer una fiesta y que le iba a invitar. A pesar de ser consciente de que no podía salir a la calle y que sus hermanos le habían preparado globos, no entendía que sus amigos no fueran a verle y estaba un poco tristón."

Por eso, y como había visto en las noticias que bomberos y Policía felicitaban a niños por sus cumpleaños en estos días de confinamiento por el estado de alarma, pensó que lo que iba a hacerle "más ilusión" a su sobrino sería la felicitación de los bomberos.

Con esta idea, se puso en contacto con Bomberos de Palma a través de la dirección de correo electrónico de su página web, recibiendo una respuesta afirmativa e indicándole que a las 20.00 horas, coincidiendo con el momento de los aplausos, se acercarían hasta la casa donde reside el niño para así cantarle el 'cumpleaños feliz'.

"Parece que los bomberos están en un segundo plano en esta crisis por el coronavirus, nosotros queremos darles visibilidad y agradecer lo que hicieron", ha concluido Maribel Pérez.