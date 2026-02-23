El corredor verde del camino de Las Maravillas de Palma cuenta con 35 árboles y 1.080 arbustos nuevos - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha completado la plantación de 35 nuevos árboles y 1.080 arbustos, todos ellos adaptados al clima mediterráneo, en el corredor verde del camino de Las Maravillas.

El presupuesto total de las actuaciones, contando con las instalaciones de riego correspondientes, asciende hasta los 31.000 euros, según ha informado Cort en un comunicado.

Esta actuación se suma a las recientes obras de mejora de la conectividad y la accesibilidad del camino, un proyecto cuya segunda fase culminó el pasado mes de diciembre y que ha permitido completar la conexión peatonal y ciclista entre Es Pil·larí y la Playa de Palma.

Los trabajos, a su vez, se enmarcan en el Plan Renove que el área municipal de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales desarrolla en diferentes barrios de la ciudad.

También en el Plan Global de Actuación de la Playa de Palma, una iniciativa que busca mejorar la sostenibilidad, calidad y competitividad de la zona.