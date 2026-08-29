Cort abre expediente al conductor de una calesa que tira agua a una mujer que le pidió que diera de beber al caballo

Archivo - Un caballo junto a una calesa. - PROGRESO EN VERDE - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha abierto un expediente informativo a raíz de un vídeo en redes sociales relacionado con un conductor de una calesa de caballos.

Se trata de un vídeo en el que una joven recrimina a uno de los conductores que no dé de beber a uno de los caballos y en el que el hombre acaba arrojando agua a la mujer, que está siendo grabada.

Desde el Consistorio han informado de que el área de Movilidad trata ahora de esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de los hechos y adoptar las medidas que correspondan.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que no tolerará comportamientos que puedan resultar incompatibles con las obligaciones y condiciones que deben cumplir los titulares y conductores de este servicio y que, una vez esclarecidos los hechos, se adoptarán las medidas que correspondan.