Cort activa el Platerpalma en fase de preemergencia y cierra algunos parques ante la previsión de tormentas

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma en un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

A las 00.00 horas cerrará el Paseo Sagrera y los parques de Bellver, Can Tarres y Sa Riera

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha activado el Plan Territorial Municipal (Platerpalma) en fase de preemergencia ante la previsión de un episodio de lluvias y tormentas a lo largo de este lunes y martes.

Según ha informado en un comunicado, Mallorca estará en alerta amarilla desde las 10.00 horas de este lunes hasta la medianoche, cuando se activará la alerta naranja en el sur y norte de Mallorca, que se mantendrá, previsiblemente, hasta las 13.00 horas del martes.

Ante esta situación, Cort ha adoptado medidas preventivas, entre las que destaca el cierre del Paseo Sagrera y los parques de Bellver, Can Tarres y Sa Riera desde las 00.00 horas de este martes. Estas restricciones permanecerán vigentes durante todo el periodo de alerta.

Asimismo, el Consistorio recomienda a la ciudadanía minimizar los desplazamientos, evitar atravesar torrentes o zonas bajas, no refugiarse bajo árboles aislados, y asegurar puertas, ventanas y objetos exteriores para prevenir daños causados por el viento.

Se solicita especial precaución a quienes circulen en vehículo, evitando detenerse en zonas con riesgo de inundación. También se desaconseja acceder a sótanos o aparcamientos inundados para retirar vehículos u objetos personales, dado que puede resultar peligroso.

Finalmente, Cort insta a la población a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación del Consistorio.