Cort adjudica 2,37 millones de euros para mejorar los servicios y la protección de los espacios verdes

Archivo - El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha destinado 2,37 millones de euros para contratar un servicio de asistencia técnica que apoye al departamento de Infraestructuras y Accesibilidad en materia de parques y jardines, con el objetivo de mejorar los servicios y de aumentar la protección de los espacios verdes de la ciudad.

Según ha informado este miércoles el portavoz adjunto del Consistorio, Llorenç Bauzá, el contrato tiene una duración inicial de dos años y la posibilidad de prorrogarlo dos años más.

Por otra parte, Bauzá ha anunciado que el servicio se va a dividir en dos lotes para "garantizar una gestión más eficiente, especializada y adaptada a las necesidades actuales".

De esta forma, el nuevo modelo implica que uno de los lotes, el número seis, se centrará en la gestión y supervisión del arbolado urbano, incluyendo tareas de mantenimiento, control y seguimiento que requieren conocimientos en arboricultura, agronomía, biología, medio ambiente, cambio climático y prevención de plagas.

Por su parte, el lote siete se encargará de supervisar y de redactar los contratos de mantenimiento de zonas verdes, así como la elaboración de planos, proyectos, certificaciones y documentación técnica vinculada a la mejora y renovación de los espacios públicos.

Además, el contrato amplía el alcance de la asistencia técnica para proporcionar apoyo al departamento de Infraestructuras y Accesibilidad en materia de parques y jardines.

En este sentido, se incorporan zonas como Es Carnatge y el bosque de Bellver, y se prevé la posible inclusión de otras zonas forestales y áreas ecológicamente sensibles como Ses Fontanelles o Son Quint, con el objetivo de reforzar su conservación, protección y gestión sostenible.

'PATIS OBERTS'

Por otra parte, el regidor ha anunciado que se ampliará el programa 'Patis Oberts' por dos años más tras una inversión de 268.000 euros.

De esta forma, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Palma, que comenzó el pasado julio, se extenderá desde el 14 de octubre de 2026 hasta el 13 de octubre de 2028.

Este programa consiste en la apertura de patios en varios centros educativos de Palma fuera del horario lectivo, con el objetivo de convertirlos en espacios para los estudiantes después de las clases y para favorecer la conciliación familiar.

Actualmente, la iniciativa se desarrolla en el CEIP Jafuda Cresques, CEIP Can Pastilla, CEIP Cas Capiscol, CEIP Es Pont, CEIP El Terreno, CEIP Joan Capó, CEIP Gabriel Vallseca y CEIP Miquel Porcel.

Finalmente, el regidor ha destacado que la buena acogida por parte de la ciudadanía ha permitido consolidar la iniciativa como un "recurso socioeducativo de referencia", con más de 11.000 asistencias registradas desde su inicio.