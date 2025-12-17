Cort admite que "no le gusta" tener que talar los bellasombra pero hace un llamamiento a la "responsabilidad colectiva"

Cartel colocado por los vecinos en uno de los ejemplares de bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" ante la prevista tala de los 18 ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, una actuación que ha reconocido que "no le gusta".

Así se ha expresado este miércoles el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno.

El regidor se ha remitido a la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma en la que retira las medidas cautelares adoptadas días antes y, por lo tanto, da vía libre para retirar los árboles al apreciar que existe riesgo de caída.

"Puedo asegurar que estas actuaciones no son unas que nos gusten, pero las hacemos para salvaguardar la integridad de todos y cada uno de los ciudadanos. Cualquier actuación en contra pone en peligro a la ciudadanía", ha señalado.

Bauzá ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" al considerar que hay determinados discursos, "principalmente de formaciones políticas", que no hacen más que "crear una cierta nebulosa" que dificulta la tala y restitución de los bellasombra.

No obstante, no ha aclarado cuándo está previsto llevar a cabo la actuación. "Cuando los técnicos correspondientes lo consideren. No conozco los plazos", se ha limitado a decir. Fuentes municipales indicaron a Europa Press que tienen tiempo hasta el 9 de enero.

La Asociación de Vecinos de Sa Calatrava, tras conocer la resolución judicial, pidió acceso al informe del servicio municipal de Parques y Jardines que avala la tala y la creación de una mesa de diálogo en la que buscar soluciones alternativas.

El portavoz adjunto de Cort, cuestionado al respecto, ha afirmado que "hay informes técnicos que avalan que se lleven a cabo estas actuaciones" y ha dicho que le consta que los vecinos "han tenido contacto" con la regidora responsable.

"También tienen un espacio habilitado para tratar todos estos temas que tienen relación con el arbolado y la vegetación", ha añadido.

LA TORRE DEL BALUARD DE SANT PERE

Sobre el derrumbe de una torre medieval del Baluard de Sant Pere ocurrido hace una semana, el regidor ha asegurado que los técnicos municipales siguen evaluando el estado de la infraestructura para determinar el alcance de los daños.

"Una vez hayan redactado su informe, informaremos. Tampoco queremos crear alarmismo, el técnico no ha finalizado el informe porque tiene cierto alcance y queremos ser prudentes", se ha limitado a decir.

El Ayuntamiento, si no hay novedades, tiene previsto iniciar las obras de reparación del Baluard de Sant Pere durante el primer trimestre del año que viene, una actuación que ya estaba programada antes del derrumbe.

Según la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), el "gravísimo" derrumbe, cuyo hundimiento "es importante", afectó a una torre medieval que data del siglo XVI y está fundamentada sobre una construcción anterior de época islámica.