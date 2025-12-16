Un juzgado de Palma avala la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga

Cartel colocado por los vecinos en uno de los ejemplares de bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma ha retirado la medida cautelar adoptada hace cinco días para frenar la tala de los 18 ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga al entender que existe riesgo de caída.

De este modo, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la justicia reconoce la responsabilidad municipal de garantizar la seguridad ciudadana teniendo en cuenta que, tal y como exponen los informes técnicos del servicio de Parques y Jardines, los ejemplares se encuentra en mal estado.

Todos ellos, ha indicado Cort, padecen diversas patologías que suponen "un riesgo elevado de fractura o caída", especialmente en situaciones de viento fuerte o lluvias intensas.

A la vista de estos informes, el juzgado ha estimado que prevalece "la necesidad de preservar la seguridad de las personas por el riesgo de caída que presentan estos árboles".

En relación con las alternativas propuestas por la parte recurrente --una entidad-- para evitar riesgos, como la delimitación de áreas mediante barreras físicas, el juzgado reconoce que "se ha puesto de manifiesto la ineficacia de las mismas en la medida en que, adoptadas dichas medidas, al día siguiente las vallas aparecieron fuera de su sitio".

El Ayuntamiento tiene intención de llevar la retirada del vallado, que tuvo lugar este pasado fin de semana, ante la Fiscalía y el juzgado al entender que más allá de los daños materiales ocasionados esta actuación puede comprometer la seguridad de las personas y no puede considerarse una forma legítima de protesta.

A ello se añade que, según el informe municipal, los árboles se encuentran en una zona que no puede ser anulada ni cerrada, ya que impediría el acceso de bomberos, ambulancias o fuerzas policiales en caso de urgencia o accidente.

Por todos estos motivos, el juzgado ha considerado que "debe prevalecer el interés de garantizar la seguridad ciudadana por el riesgo que estos árboles comportan" y, en consecuencia, procede a alzar la medida cautelar adoptada y denegar la suspensión de la ejecución solicitada por la entidad recurrente.

El Consistorio ha recordado que en 2024 ya restituyó varios ejemplares de bellasombra de la plaza, una actuación que fue avalada por un juzgado que dio un argumento idéntico.

La retirada de estos 18 ejemplares será compensada con la reposición de otros 20 nuevos árboles.

Aunque los vecinos del barrio de Sa Caltrava se han mostrado en contra de esta medida, organizando varios actos de protesta, fuentes municipales indicaron a Europa Press que se mantiene la intención de llevar a cabo la tala y que para ello disponen hasta el próximo 9 de enero.