Cort afirma que se está trabajando en la transición a las calesas eléctricas, tras convocarse una protesta este sábado

Archivo - Un caballo junto a una calesa. - PROGRESO EN VERDE - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este miércoles que se está trabajando para hacer realidad la transición hacia las calesas eléctricas en Palma, con el objetivo de que las primeras unidades puedan estar en funcionamiento durante la próxima temporada de verano de 2027, después de que varias entidades hayan convocado una manifestación este sábado para reclamar un calendario para la sustitución.

Fuentes de Cort han recordado que en mayo se hizo público la aprobación en Junta de Gobierno, por primera vez, del acuerdo para incluir en el Plan Normativo municipal del año 2026 la modificación necesaria del que será el nuevo reglamento que permita incorporar la modalidad eléctrica.

Actualmente se está trabajando en la modificación de dicho reglamento, un proceso que requiere cumplir los correspondientes trámites administrativos, incluida la elaboración y tramitación del nuevo reglamento y su posterior aprobación por el pleno municipal, según las mismas fuentes.

Paralelamente a la tramitación normativa, se están dando pasos concretos para avanzar en la implantación de las calesas eléctricas.

De hecho, han explicado, hace dos semanas desde el propio sector se presentó el modelo de calesa eléctrica tipo urbana que han elegido para ser evaluado por el Ayuntamiento. A este respecto ya hay presentadas por registro la solicitud para homologar el nuevo modelo eléctrico propuesto para llevar a cabo esta transformación.

Estas solicitudes se someten al correspondiente estudio y valoración técnica por parte del Ayuntamiento, que determinará si el modelo cumple los requisitos necesarios.

Además desde el área de Movilidad se promueve que la propuesta de modelo eléctrico presentada por el sector se someta a un proceso participativo de 15 días que se publicará en breve.

Cabe recordar que la transición hacia las galeras eléctricas cuenta con el consenso del sector y es fruto del diálogo mantenido con sus representantes desde el inicio de la legislatura. Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de cerca del 90 por ciento de las 28 licencias vigentes en el municipio.

Desde Cort reivindican que es la primera vez que se están dando pasos concretos y decididos para avanzar en esta transformación, tanto desde el punto de vista normativo como técnico.