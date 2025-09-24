Cort aprueba la contratación para implantar la nuevaCarpeta Ciudadana Única

Archivo - Un funcionario trabaja con un ordenador. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles, con un presupuesto de 38.930 euros, la contratación del suministro y servicios para la implantación de la nueva Carpeta Ciudadana Única Electrónica (CCU), una aplicación web centralizada que unificará toda la información, notificaciones y trámites municipales en un solo punto digital.

El objetivo principal de esta iniciativa es simplificar y agilizar la gestión administrativa, mejorando así la calidad del servicio que se presta a ciudadanos, empresas e instituciones, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá.

La nueva Carpeta Ciudadana se integrará con la sede electrónica de Palma y con la Carpeta Ciudadana estatal, facilitando un acceso único a trámites e información tanto a nivel municipal como estatal.

Actualmente, los ciudadanos disponen de varias "carpetas" digitales separadas por diferentes organismos. Con la CCU se permitirá centralizar todos estos servicios, ofreciendo un espacio único y seguro para la consulta y gestión de datos y expedientes.

Entre las principales funcionalidades para los usuarios destacan la consulta y actualización de datos personales, el acceso a todos los registros y expedientes municipales en los que sean titulares o representantes, la gestión y visualización de notificaciones y comunicaciones oficiales, la consulta y pago de deudas pendientes, la información actualizada sobre la situación en el Padrón Municipal, la gestión de la Tarjeta Ciudadana (TCI) y el acceso a enlaces a otras aplicaciones y servicios públicos relacionados.

La implementación de la CCU se llevará a cabo, una vez adjudicado el contrato, en dos fases durante un período de 12 meses.

La primera fase, de siete meses, se dedicará al desarrollo, diseño, integración y pruebas de la aplicación. La segunda fase, de cinco meses, estará centrada en el mantenimiento, mejora y soporte técnico a los usuarios.

Una vez finalizado este período, el contrato podrá prorrogarse hasta dos años más, pero únicamente para servicios de mantenimiento y soporte contemplados en la segunda fase.