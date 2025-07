Cort apurará el plazo para pagar de 49 millones en amortizaciones de préstamos a la espera de rebajas fiscales

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma apurará los plazos para el pago de 49,5 millones de euros --procedentes de los remanentes del presupuesto de 2024-- en amortizaciones de préstamos a la espera de que el Gobierno atienda la petición de aplicar rebajas fiscales similares a las del año pasado.

Así lo ha explicado la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal de este miércoles.

En ella se ha aprobado elevar a pleno la incorporación de cerca de 16 millones de euros en remanentes al presupuesto municipal vigente, que se destinarán a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) o a Emaya.

Los aproximadamente 49,5 millones de euros restantes, que de acuerdo con la normativa estatal vigente, deben destinarse al pago de amortizaciones de préstamos, ha explicado Celeste.

No obstante, el equipo de gobierno esperará a los últimos meses del año para elevar al pleno esta cuestión con la esperanza de que el Gobierno, como ya hizo el año pasado, libere a las entidades locales de parte de estas obligaciones fiscales.

"Hace tiempo que no estamos en una crisis que justifique el mantenimiento de estas reglas tan estrictas. Pero pasa el tiempo y esto no llega, por lo que en el momento que veamos que no tenga cambio, en septiembre o en octubre, llevaremos la incorporación a pleno. Esperamos que se reflexione y se suavicen las reglas", ha deseado la portavoz municipal.

Si así sucediera, ha explicado, podrían gozar de mayor "flexibilidad" y, sin que ello no suponga eludir las amortizaciones, invertir cuantías mayores en departamentos y cuestiones que el equipo de gobierno considera importantes.

EVITAR PÉRDIDAS EN LA EMT

De los 16 millones de euros de remanentes cuya incorporación a los presupuestos municipales de 2025 sí se debatirá en el pleno de este mes de julio, ha detallado, unos cuatro millones de destinarán a la EMT.

De este modo, ha asegurado Celeste, conseguirán que la empresa pública no cierre el año con pérdidas pese a "sostener" la gratuidad del servicio.

A Emaya se incorporarán otros 4,4 millones, casi dos millones se destinarán al pago de sentencias e intereses, un millón a las gratificaciones por horas extras del cuerpo de bomberos y otros servicios y otra parte menor a luz, agua y pagos pendientes.

Si sale adelante esta incorporación de remanentes, se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días antes de que se consoliden en las cuentas municipales.