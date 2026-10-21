Cort atribuye el derrumbe de parte del techo del Cine Iris por las lluvias al "estado de abandono" del edificio

Archivo - Edificio del antiguo Cine Iris. - PSIB - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha atribuido el derrumbe de parte del techo del antiguo Cine Iris como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días al "estado de abandono" del edificio.

Así lo ha indicado el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá, al ser preguntado por esta materia en una rueda de prensa en la que también ha lamentado que la propiedad actual "no haya realizado las actuaciones de mantenimiento necesarias en los últimos años", lo que ha provocado, ha dicho, este incidente.

En este sentido, ha informado que este miércoles por la mañana se ha desplazado una nueva visita técnica integrada por personal de Urbanismo y del cuerpo de Bomberos de Palma. Además, ha señalado que, como medida de precaución, este martes por la tarde se procedió a acordonar y prohibir el estacionamiento de vehículos en el lateral del inmueble que colinda con un polideportivo.

Bauzá ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que no existe ningún informe que indique que haya un riesgo mayor que el desprendimiento ya detectado en el techo. Por último, ha asegurado que el gobierno municipal tiene la intención de adquirir este espacio.