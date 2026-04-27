Cort cede espacios de la antigua comisaría de la calle Fornaris a entidades vecinales de La Soledad

El Ayuntamiento de Palma cede espacios de la antigua comisaría de la calle Fornaris a entidades vecinales de La Soledad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha cedido varios espacios de la antigua comisaría ubicada en la calle Fornaris a entidades vecinales del barrio de La Soledad para fomentar la participación ciudadana y dinamizar la vida comunitaria del barrio.

Según ha informado este lunes el Consistorio en un comunicado, las asociaciones podrán utilizar tres salas y un patio que han sido recientemente reformados que se destinarán a la celebración de reuniones, encuentros y actividades de carácter sociocultural.

Este equipamiento se suma a los recursos ya existentes en la zona, como el casal de Can Ribes, ampliando así la red de espacios comunitarios del barrio.

Actualmente, el resto del edificio acoge el proyecto ARV (Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana), en el marco del programa 'Horizon Europe', coordinado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega (NTNU).

Cort, junto con el equipo técnico del proyecto, puso en marcha en octubre de 2025 'Es Laboratori', una iniciativa con la que se ha desarrollado un punto de información y asesoramiento sobre ayudas a la rehabilitación, así como un laboratorio de soluciones de construcción y energéticas con colaboración con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

La regidora de Participación Ciudadana de Cort, Lourdes Roca, ha visitado este lunes las instalaciones municipales y ha destacado que la iniciativa pone a disposición de los vecinos un espacio que hace de casal de barri y que "contribuirá a reforzar la cohesión social y la convivencia en La Soledad".