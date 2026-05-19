Cort celebra esta semana cuatro jornadas de participación para actualizar el plan de accesibilidad de Palma

Cort celebra esta semana unas jornadas de participación para actualizar el plan de accesibilidad de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha celebrado este martes la primera de cuatro sesiones de trabajo con entidades y asociaciones locales como parte del proceso participativo para actualizar el plan de accesibilidad de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el objetivo de estas jornadas es actualizar el plan de accesibilidad del municipio y así adaptar la ciudad a las nuevas necesidades sociales.

Durante las sesiones se abordarán diferentes ámbitos de actuación como el espacio público, los edificios municipales, el transporte, la comunicación y los servicios.

El proceso participativo, siempre según el Ayuntamiento, también servirá para analizar las diferentes fases de elaboración del nuevo plan, desde el diagnóstico inicial hasta la definición de propuestas, la priorización de actuaciones y el seguimiento de las medidas que finalmente se incorporen al documento.

Además, se ha presentado un mapa interactivo digital para fomentar la participación ciudadana y geolocalizar propuestas e incidencias para ampliar el ámbito de actuación del nuevo plan, y junto a las entidades y asociaciones participantes, se ha ido a los barrios para detectar sobre el terreno las principales necesidades.

En este primer encuentro, en el que ha estado presente la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, han asistido representantes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Policía Local de Palma, Fundación Aspas, ONCE, el Hospital Sant Joan de Déu, representantes del servicio de Educación y asociaciones vecinales de Palma, entre otras entidades.

Desde el Consistorio han recordado que el presupuesto para la actualización del plan asciende a 100.000 euros. El nuevo plan deberá incluir, entre otras cuestiones, un diagnóstico completo de la situación actual de la ciudad en materia de accesibilidad, así como la programación y priorización de las medidas necesarias.

Asimismo, tendrá en cuenta elementos transversales como las estrategias de envejecimiento activo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la perspectiva de género, la conciliación, la protección ambiental, el uso eficiente de los recursos y la corresponsabilidad social en la integración de las personas con diversidad funcional.