Cort celebrará un gran concierto el 6 de septiembre por las fiestas de la Mare de Déu de la Salut

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma celebrará un concierto de gran formato el próximo sábado 6 de septiembre en el marco de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, que incluirán un programa de actividades entre el 5 y el 8 de septiembre.

Así lo ha explicado este jueves la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, actuando como portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno extraordinaria.

Igualmente, el Ayuntamiento ha declarado estas fiestas de interés municipal por, ha dicho Roca, su "importante valor cultural y social". El programa de las fiestas, que se presentará próximamente, lo han elaborado el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma e incluirá actividades lúdicas y religiosas.

El contrato del concierto de gran formato ha sido adjudicado a la empresa Mallorca Live por un importe de 332.000 euros.