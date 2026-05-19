Cort celebrará la próxima semana el Debate del Estado de la Ciudad

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en el Debate del Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma acogerá el próximo lunes y martes el Debate del Estado de la Ciudad, el tercero de Jaime Martínez como alcalde.

El debate arrancará el próximo lunes, 25 de mayo, a las 09.00 horas, con el discurso del primer edil de Cort en el salón de plenos del Ayuntamiento. Seguidamente, será el turno de las intervenciones de los grupos municipales.

En la segunda jornada, el martes a las 12.00 horas, los grupos presentarán sus propuestas que después serán debatidas y votadas en la sesión plenaria.