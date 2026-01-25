Cort cerrará parque de Bellver y Passeig Sagrera este domingo ante la alerta naranja por fenómenos costeros en Mallorca

Archivo - Columpios del parque del bosque de Bellver. Recurso. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma cerrará el parque de Bellver y el Passeig Sagrera este domingo ante la alerta naranja por fenómenos costeros activada en Mallorca por el Servicio de Emergencias 112 en Baleares.

Así lo han informado desde el Consistorio, este domingo, a los medios de comunicación, en un mensaje en el que han apuntado que el cierre del parque de Bellver y del Passeig Sagrera se llevará a cabo entre las 14.00 horas de esta jornada y las 00.00 horas del lunes.

Además, han añadido desde Cort, este domingo también permanecen cerrados los parques de Can Terrers y la Ribera.