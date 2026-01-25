La Aemet activa avisos por viento, tormentas y fenómenos costeros este domingo en Baleares

Archivo - Fuerte oleaje causado por el en Palma, Mallorca, Baleares (España). Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo avisos en Baleares ante la previsión de viento, tormentas y fenómenos costeros debido al paso de la borrasca 'Ingrid'.

Así se desprende de la información publicada en la web de la Aemet, en la que se advierte que en el sur de Mallorca esta jornada hay activos avisos naranjas por riesgo importante de fenómenos costeros, ante la previsión de viento soplando del oeste y suroeste de 50 a 70 km/h --fuerza siete a ocho -- y olas de cuatro metros.

Además, hay activos avisos amarillos por riesgo de fenómenos costeros en la Serra de Tramuntana, norte y nordeste y levante de Mallorca, por viento de componente oeste de 50 a 60 km/h --fuerza siete-- y olas de tres metros.

También, en la Serra de Tramuntana, sur y norte y nordeste de la isla hay activos avisos amarillos por viento. En la Serra la previsión es que sople viento de componente oeste, con rachas máximas de 80 km/h. Mientras, en el sur de Mallorca, se espera viento del oeste con rachas máximas de 70 km/h; y en el norte y nordeste de la isla, viento del noroeste, con rachas máximas de de 70 km/h.

Finalmente, a partir de las 18.00 horas, la Aemet activará avisos en la Serra de Tramuntana y norte y nordeste de Mallorca ante la previsión de tormentas que podrían venir acompañadas de granizo pequeño y rachas de viento de más de 80 km/h.

Por otro parte, también a partir de las 18.00 horas, se activarán en Menorca avisos por viento, ante el riesgo de viento del noroeste con rachas máximas de 70 km/h, y tormentas, que podrían venir acompañadas de granizo pequeño y rachas de viento de más de 80 km/h.

En la costa menorquina se activarán además avisos por fenómenos costeros ante el riesgo de viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h --fuerza siete-- y olas de tres a cuatro metros.

Asimismo, en Ibiza y Formentera hay avisos activos por riesgo de viento del oeste con rachas máximas de 70 km/h; así como por fenómenos costeros, ante el riesgo de viento del oeste de 50 a 60 km/h --fuerza 7-- y olas de tres a cuatro metros.

ALERTAS ACTIVADAS POR METEOROLOGÍA ADVERSA

En este contexto, hay que recordar que el Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado alertas por meteorología adversa.

Concretamente, se ha activado por fenómenos costeros la alerta naranja en Mallorca y la alerta amarilla en Menorca, Ibiza y Formentera; por fuertes vientos la alerta amarilla en todas las Baleares y por tormentas la alerta amarilla en Mallorca y Menorca.

Por todo ello, se ha pedido a la ciudadanía que tenga precaución durante las próximas horas, y que siga las recomendaciones de seguridad y llame al 112 en caso de sufrir alguna emergencia.