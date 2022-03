Cort se compromete con Asima a elaborar un plan de mejora de las aceras y alcorques de los polígonos

PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, José Hila, se ha comprometido este martes con la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima) a elaborar un plan de mejora de las aceras y alcorques de los polígonos de Son Castelló y Can Valero.

Ambas partes han acordado una reunión con sus respectivos técnicos para estudiar el caso y fomentar este proyecto con el objetivo de crear un plan de inversiones para las aceras de forma coordinada.

Hila ha mantenido un encuentro este martes con el presidente de Asima, Francisco Martorell, al que también han asistido la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, y el presidente de Emaya, Ramon Perpinyà.

El alcalde ha recordado las actuaciones que el Ayuntamiento ha ejecutado durante los dos últimos mandatos en los polígonos, como los 2,8 millones de euros invertidos en el pasado mandato, cofinanciados por los fondos Feder, para renovar el alumbrado público de Son Castelló y Can Valero.

Hila también ha destacado la "erradicación" de los botellones que se realizaban en las zonas, remarcando que "los polígonos son fundamentales para la ciudad" y, por ello, el compromiso de Cort "es invertir y mejorarlos".

Emaya, por su parte, está ejecutando la obra de separación de la red de aguas pluviales y el alcantarillado de Son Castelló, que tiene un presupuesto global de 14 millones de euros, y ha puesto en marcha el servicio de recogida puerta a puerta de los residuos de los polígonos.

Por su parte, Martorell ha resaltado la necesidad de este proyecto de mejora de las aceras y de "crear un espacio comercial donde a la gente le apetezca venir andando". También ha planteado la posibilidad de conectar directamente las líneas de la EMT de Plaza de España con los polígonos: "No está bien conectado, es un trayecto que da mucha vuelta y no te deja cerca de muchas zonas del polígono, no es cómodo para la gente".

Además del plan de mejora de aceras y alcorques, el presidente de Asima y Perpinyà se han felicitado mutuamente por el trabajo realizado en ambos polígonos por la buena marcha del proyecto de recogida puerta a puerta.

Cabe recordar que los dos polígonos emplean a más de 20.000 personas de la isla.