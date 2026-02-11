Cort continúa trabajando para implementar el Plan de Ordenación de la Policía Local: "Es muy complicado"

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha sostenido que continúan trabajando para implementar el Plan de Ordenación de la Policía Local y ha admitido que, aunque su intención era tenerlo "mucho antes", se trata de un trabajo "muy complicado".

Así lo ha dicho Celeste este miércoles en la rueda de prensa para explicar los acuerdos de la Junta de Gobierno tras ser preguntada por el Plan de Ordenación del cuerpo y por las protestas de los sindicatos por la demora en su implementación.

Para poder poner en marcha el Plan de Ordenación, ha explicado, es fundamental contar con el manual de valoración de los puestos de trabajo, encargado a una empresa, y que "se está confeccionando".

"Entiendo que nos hubiera gustado tenerlo mucho antes, pero si no es de la mano de la empresa tendremos dificultades", ha reconocido, agregando que se ha hablado con el área de Seguridad Ciudadana para hacer unas "puntualizaciones" sobre las valoraciones de los puestos de trabajo y una vez se finalice se discutirá con recursos humanos si esta actuación es correcta.

También ha destacado que la valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento responde a que no existe un manual y, en consecuencia, cada vez que se proponen mejoras para atender reivindicaciones sindicales se tiene que recurrir a comparativas.

De este modo, se ha encargado la valoración a una empresa que presentará una propuesta que se debatirá en las mesas de negociación y, ha dicho Celeste, "es de aquí de donde saldrá el manual de valoración que permitirá dar una respuesta a esta gran necesidad".