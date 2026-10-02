Cort critica a Delegación del Gobierno por "desentenderse" de la acampada de plaza de España y le exige "colaboración"

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez. - PP - Archivo

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reprochado a la Delegación del Gobierno en Baleares que se haya "desentendido" de la acampada instalada en la plaza España de la capital balear como protesta ciudadana a favor del derecho de la vivienda y le ha exigido "colaboración".

Así se ha expresado este viernes el primer edil después de que ayer el Ayuntamiento de Palma pidiera el desalojo de la plaza a Delegación y ésta respondiera que no lo haría porque "no altera el orden público".

En declaraciones a la prensa este viernes, Martínez ha defendido que el Ayuntamiento "tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos" y que los funcionarios "no pueden trabajar" en esta plaza pese a que Delegación del Gobierno aseguró que los acampados no alteran el orden, ni los servicios públicos.

Martínez ha insistido en que "la seguridad se tiene que prevenir" y no ha aclarado los supuestos problemas que generan los acampados más allá de impedir que las tareas de limpieza en la zona del asentamiento por estar ocupada.