Cort critica a Delegación del Gobierno por "desentenderse" de la acampada de plaza de España y le exige "colaboración"

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez.
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Europa Press Islas Baleares
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 12:40
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   PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reprochado a la Delegación del Gobierno en Baleares que se haya "desentendido" de la acampada instalada en la plaza España de la capital balear como protesta ciudadana a favor del derecho de la vivienda y le ha exigido "colaboración".

   Así se ha expresado este viernes el primer edil después de que ayer el Ayuntamiento de Palma pidiera el desalojo de la plaza a Delegación y ésta respondiera que no lo haría porque "no altera el orden público".

   En declaraciones a la prensa este viernes, Martínez ha defendido que el Ayuntamiento "tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos" y que los funcionarios "no pueden trabajar" en esta plaza pese a que Delegación del Gobierno aseguró que los acampados no alteran el orden, ni los servicios públicos.

   Martínez ha insistido en que "la seguridad se tiene que prevenir" y no ha aclarado los supuestos problemas que generan los acampados más allá de impedir que las tareas de limpieza en la zona del asentamiento por estar ocupada.

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