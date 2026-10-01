El Ayuntamiento de Palma pide que se desaloje la acampada por la vivienda de plaza de España

Tienda de campaña de la acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reclama a la Delegación del Gobierno en Baleares que actúe "de manera inmediata" para poner fin a la acampada por la vivienda, ubicada en la plaza de España.

El motivo que alude es que habría vencido el plazo comunicado por la organización a la propia Delegación para llevar a cabo la concentración.

En un comunicado, el Consistorio ha solicitado a la Delegación del Gobierno que "asuma sus responsabilidades" y adopte de manera "inmediata" las medidas necesarias para "restablecer la normalidad", dado esta plaza es "un espacio público por el que cada día pasan 50.000 personas".

El Ayuntamiento ha indicado que, en estos momentos, estaría siendo ocupado con tiendas de campaña, lo que "impide que los servicios públicos municipales puedan realizar las labores diarias y ordinarias de limpieza y mantenimiento" y que los ciudadanos "puedan hacer uso del espacio con normalidad".

Del mismo modo, han advertido que se han colgado banderas y otros elementos en la estatua del Rei en Jaume, para lo que se habría tenido que escalar necesariamente hasta la base del monumento para su colocación, "con el peligro para la integridad física de las personas que ello supone y los daños que se puede ocasionar a la propia estatua".

"El Ayuntamiento debe prevenir cualquier situación que pueda afectar a la seguridad, salubridad, civismo y convivencia en la ciudad, por eso se insta a la Delegación del Gobierno a que actúe y a las personas acampadas a que abandonen el lugar, retiren las tiendas, mobiliario y todos los enseres instalados y dejen el lugar en perfecto estado, para que todos los ciudadanos puedan hacer uso del espacio con normalidad", han argumentado.

El Consistorio ha afirmado que "respeta el derecho de manifestación y concentración" pero ha subrayado que su ejercicio "no puede suponer una apropiación del espacio público que incumpla la normativa vigente". Por todo ello, Cort ha instado a la Delegación del Gobierno a intervenir "sin más demora" con el objeto de garantizar "el uso adecuado del espacio público y el respeto a las normas".