Cort da un nuevo paso para prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en todas las modalidades de vivienda

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno - EUROPA PRESS

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado las modificaciones del Plan General para prohibir la creación de nuevas plazas de alquiler turístico en todas las modalidades de vivienda, para que después sea aprobado en el pleno.

Así lo ha destacado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha dado un paso más para hacer efectiva esta modificación.

Según ha subrayado, a partir de ahora las plazas de alquiler vacacional que se den de baja no podrán ser recuperadas. "Esta medida no solo corta de raíz la posibilidad de que haya más plazas, sino que permitirá que poco a poco desaparezcan plazas turísticas en cualquier tipo de vivienda", ha dicho Celeste.

Cabe recordar que la Gerencia de Urbanismo aprobó hace la semana pasada esta prohibición de nuevas plazas y, este miércoles, se ha dado un paso más para llevar la propuesta al pleno.