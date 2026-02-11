Cort declara de interés municipal el Año Nuevo Chino, que se celebrará el 22 de febrero en la plaza de Pere Garau

Archivo - Un dragón durante la cabalgata del Año Nuevo Chino - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha declarado de interés público municipal la celebración del Año Nuevo Chino, que tendrá lugar el domingo 22 de febrero en la plaza de Pere Garau.

Según ha destacado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la celebración contará con una programación de actividades y música, que finalizará con el tradicional baile del dragón y un espectáculo de luces.

Cort ha declarado de interés municipal esta celebración, que se lleva a cabo desde 2016, al considerarla una iniciativa de gran valor y que fomenta el conocimiento mutuo.