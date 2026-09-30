Cort defiende a los trabajadores de Son Reus por "dejarse la piel" para asegurar el bienestar de los animales

Archivo - Un perro del Centro de Bienestar Animal de Son Reus, donde se ha celebrado un desfile solidario de perros, a 17 de diciembre de 2022, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha defendido este miércoles a los trabajadores y voluntarios de la perrera Son Reus, que "se dejan la piel" en asegurar el bienestar de los animales,

Así lo ha indicado el portavoz del equipo de gobierno, Llorenç Bauzá, tras las denuncias del sindicato UGT, que ha criticado negligencias continuadas y documentadas en la perrera municipal.

Bauzá ha destacado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han realizado inspecciones en Son Reus que acabaron sin sanciones.

Además, ha asegurado que la calidad de atención a los animales en Son Reus "ha mejorado" por la modernización de las instalaciones y quirófanos, así como por el material que se ha comprado.

"Cualquier sospecha o duda que tenga cualquier formación o persona acerca de negligencias en Son Reus, que la presente delante de la administración que corresponda y que me avise porque le acompañaré", ha asegurado.

Precisamente, Bauzá ha destacaod que la Junta de Gobierno de este miércoles ha aprobado un gasto de dos millones de euros en la modernización de instalaciones del centro de protección animal en un plazo de diez a 11 meses desde la adjudicación del contratista. Este proyecto prevé mejorar el edificio administrativo y el auxiliar.