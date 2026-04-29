Cort defiende que las viviendas de es Jonquet anunciadas no se corresponden con los pisos protegidos

Render de la promoción de viviendas de Es Jonquet. - BHHS SPAIN

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha defendido que las viviendas de la promoción de lujo que se construye en el barrio de es Jonquet que están anunciadas en portales inmobiliarios no se corresponden con las siete pisos de protección pública que se reservarán para el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

De este modo se ha expresado el portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Llorenç Bauzá, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles.

Después de que 'Diario de Mallorca' publicara que el Govern investiga si se están comercializando más viviendas de las autorizadas, Bauzá ha defendido que ninguna de las que están siendo anunciadas se corresponde con las viviendas de protección pública.

"Esas viviendas tienen unas medidas que no se corresponden con las inicialmente tramitadas como vivienda pública", ha afirmado el portavoz adjunto.