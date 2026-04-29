El PSOE exige que Cort y el Govern se disculpen tras acusarles de mentir respecto a las viviendas de es Jonquet. - PSOE DE PALMA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha exigido al Govern y al Ayuntamiento de Palma que se disculpen por acusarles de mentir en relación a la promoción inmobiliaria de es Jonquet.

Después de que 'Diario de Mallorca' haya publicado que se investiga que se están comercializando más viviendas de las autorizadas, los socialistas en un comunicado señalan que la promoción es un "desastre" y ha instado a las administraciones a "poner orden" a la vivienda de protección oficial (VPO) y a las viviendas de precio limitado (VPL).

"Tienen que poner en marcha medidas legales para controlarlo, rectificar y pedir disculpas", ha señalado el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela.

De esta forma, los socialistas han anunciado que van a llevar al próximo pleno del Consistorio la falta de control de la VPO y VPL y han añadido que el promotor no puede ser quien adjudique las viviendas "sin ningún control por parte de la administración".

Además, también llevarán al pleno mejoras en el barrio de Pere Garau, para cambiar el sistema de punto fijo de la Policía Local y mejorar el servicio de limpieza. También reclamarán que se abra el casal de barrio de Son Oliva, que "hace tres años que se compró y sigue con la barrera bajada".

El PSOE también pedirá que se reconozca el derecho de regularización de las personas migrantes y que no se pongan trabas en los procesos administrativos. "El Ayuntamiento busca boicotear y lo que tiene que hacer es trabajar, no se puede tratar así a la gente que vive aquí".

Otro de los puntos que se abordarán en el pleno es el monolito de sa Feixina o con la conmemoración del Día contra la LGTBI-fobia el 17 de mayo.

El portavoz de PSOE en Cort, Xisco Ducrós, ha afeado que el PP trata a la ciudad de Palma "como una oportunidad de negocio" y como "si no tuviera vecinos" y ha considerado que el alcalde, Jaime Martínez, se ha "olvidado" de la ciudad.