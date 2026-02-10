Cort y Ecovidrio incidirán en el reciclaje en barrios como Llevant, Soledat Nord, Son Canals u Hostalets

El teniente de alcalde y regidorde Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà de Keizer, y el coordinador de Gerencia de Ecovidrio en Baleares, Ivan Tolsà, en la presentación de EcoBarrios. - ECOVIDRIO

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y Ecovidrio podrán en marcha la campaña EcoBarrios, con la que se busca aumentar la tasa de reciclaje en algunos barrios de la ciudad como Llevant, Soledat Nord, Pere Garau, Marqués de la Fontsanta, Son Canals, Hostalets y Son Gotleu.

Esta iniciativa se desarrollará con ayuda de la inteligencia artificial e, inicialmente, alcanzará a unos 19.400 domicilios, según ha explicado Ecovidrio en un comunicado.

El acto de presentación ha tenido lugar esta mañana en Palma y ha contado con la participación del presidente de Emaya y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá de Keizer, el gerente de Emaya, Lorenzo Morey, y el coordinador de Gerencia de Ecovidrio en Baleares, Ivan Tolsà.

En este caso, se cruzarán los datos de recogida de Palma con variables sociodemográficas --como la densidad de población y el consumo-- mediante herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos para compararlos con otras zonas similares.

De este modo, se puede determinar en qué zonas del municipio, a nivel de unidad censal, es prioritario actuar porque existe "un mayor potencial de recogida".

Bauzá de Keizer ha señalado que esta iniciativa coincide con la apuesta del Ayuntamiento por "la sostenibilidad" y por "el medioambiente".

"Palma en los últimos años ha conseguido unos registros elevados de reciclaje y se lleva a cabo un buen trabajo en este campo", ha sostenido.

Ahora, el Ayuntamiento pretende dar "un paso más" de la mano de Ecovidrio para "concienciar a la ciudadanía y reforzar la campaña en ciertos barrios de la ciudad".

Tolsà ha manifestado sentirse "muy orgulloso" de reafirmar, una vez más, "su compromiso con el reciclaje de residuos de envases vidrio en Palma", algo que ha apuntado que ya han hecho "en los últimos años con distintas acciones" pero que ahora aspiran a "reforzar con la presentación de esta nueva campaña de EcoBarrios".

Con esta campaña, los más de 51.800 vecinos residentes de las áreas identificadas recibirán una carta en sus viviendas de la obligatoriedad de separar selectivamente según las ordenanzas municipales.

Un equipo de educación ambiental realizará visitas a sus domicilios para proporcionarles información sobre la campaña, resolver dudas y poner de manifiesto la importancia del reciclaje de envases de vidrio para el medioambiente y el futuro sostenible de Palma.

De hecho, el vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. De hecho, se reciclan siete de cada diez envases de vidrio en España.

Como ejemplo, han detallado que con solo 10 botellas de vidrio se logra ahorrar la energía que consume un 'smartphone' durante casi un año o evitar la emisión de gases de efecto invernadero que genera un coche en 15 kilómetros.