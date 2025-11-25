Cort ejecuta esta semana las obras de mejora del asfalto en la Carretera Militar

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ejecuta esta semana las obras de mejora del asfalto en la Carretera Militar, unas actuaciones que abarcan una superficie de cerca de 6.000 metros cuadrados y una inversión de casi 60.000 euros.

En una nota de prensa, el Consistorio ha informado que el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales ha iniciado esta semana los trabajos de mejora del asfalto en la Carretera Militar.

Estas actuaciones, motivadas por el deterioro del firme actual, tienen como objetivo renovar el pavimento para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios.

La inversión total destinada a estas mejoras asciende a 59.667 euros y permitirá actuar sobre una superficie de 5.980 metros cuadrados.

Cabe señalar que durante la ejecución de las obras, se producirán desvíos temporales de tráfico. Así, entre las 08.00 y las 17.00 horas, el sentido de salida de Ses Cadenes permanecerá cerrado y los vehículos se desviarán por la Avenida América en dirección a las Maravillas. El sentido de entrada se mantendrá operativo en todo momento y, a partir de las 17.00 horas, la circulación quedará restablecida estos días con normalidad en ambos sentidos.