Cort entrega las Medallas de Oro de la Ciudad y nombra Hijas Ilustres a Pilar Juncosa y Caty Juan del Corral

Acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en el Ayuntamiento de Palma

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha entregado este miércoles las Medallas de Oro de la Ciudad de 2025 y ha nombrado Hijas Ilustres a Pilar Juncosa Iglesias y Caty Juan del Corral, en el marco de los actos oficiales de conmemoración de la Festa de l'Estendard.

Durante la ceremonia, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado la labor de las personas y entidades galardonadas, que durante el año han contribuido a "construir un municipio más justo, más solidario y más próspero y con mayores oportunidades".

Asimismo, ha subrayado que los premiados han desarrollado su trayectoria desde ámbitos muy diversos, como la economía, la cultura, la integración social o el deporte, pero que todos ellos comparten unos valores comunes que "hacen crecer como sociedad y como ciudad".

Según Martínez, estos galardones "simbolizan, por encima de todo, el agradecimiento de Palma, de sus ciudadanos y de sus instituciones, a quienes han contribuido a impulsar la evolución de la ciudad como un espacio de acogida, y que se proyecta hacia el futuro con dinamismo y ambición".

Un camino que, ha remarcado, "solo puede recorrerse desde la colaboración, las sinergias y el entendimiento entre distintas ideas, sensibilidades y puntos de vista, sobre la base del respeto, la tolerancia y la convivencia".

Además, ha puesto en valor el acto, que "constituye, sin duda, uno de los momentos más importantes de la Festa de l'Estendard" y ha agradecido la presencia de los asistentes.

También ha valorado la voluntad de diálogo y consenso de los distintos grupos municipales que ha permitido que la concesión de las Medallas de Oro y Distinciones "se haya desarrollado desde el acuerdo".

En su intervención de clausura, Martínez ha animado a los galardonados a que esta distinción "represente un estímulo para seguir adelante con sus proyectos personales y colectivos", destacando que "todos ellos son un espejo en el que mirarnos y una fuente de inspiración para mejorar como personas y como ciudadanos".

HIJAS ILUSTRES Y PREMIADOS

El Ayuntamiento ha nombrado Hijas Ilustres de la Ciudad a Pilar Juncosa Iglesias, por haber creado un universo artístico propio que ha dejado "una huella imborrable" en la evolución del arte en Mallorca, y a la escritora, periodista y gastrónoma palmesana Caty Juan del Corral, reconocida como un referente cultural de la ciudad.

En el caso de Caty Juan del Corral, han recogido el reconocimiento Lydia Esther y Luis Antonio Corral, y en el de Pilar Juncosa, su nieto, Joan Punyet.

El alcalde ha dedicado una mención especial a estas nuevas Hijas Ilustres, destacando que "su legado valioso e insustituible cobra especial relevancia en un momento en el que Palma avanza, junto a toda la ciudadanía, hacia la candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031".

A su criterio, ambas "representan los valores que defiende esta candidatura y fueron pioneras de una Palma que hoy se presenta ante el mundo como un gran referente del arte y la cultura".

Cort ha concedido la Medalla de Oro de la Ciudad a Iguana Teatre, compañía productora y distribuidora de espectáculos, recogida por los socios fundadores de la compañía, Carles Molinet y Pere Fullana; y al Cor de Son Dameto, pionero y con una personalidad artística propia reconocida en toda la isla, recogida por su presidente, Francisco Bonnin Sánchez, el director, Francesc Bonnin Socias, y el vicepresidente, Miguel Bestars.

También se ha entregado este galardón a Baleares sin Fronteras, por su carácter abierto y plural y su contribución a la integración de personas de otros territorios y al intercambio cultural, recogida por el director fundador del periódico, Juan Pablo Blanco; y a la Real y Muy Humilde Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Palma, por consolidar la unión entre la fe mallorquina y la tradición andaluza del Rocío desde una marcada identidad local, recogida por el secretario, Sergio David Pérez.

Los otros premiados han sido el director de la compañía teatral Taula Rodona, Bernat Pujol, compañía con más de cuatro décadas dedicadas al teatro de vanguardia, y a Antonina Canyelles Colom, poetisa palmesana y una de las voces más destacadas de la poesía en lengua catalana del panorama literario de finales del siglo XX y de la actualidad.

Con estos honores y distinciones, el Ayuntamiento pone en valor la trayectoria de personas y entidades que, de manera individual o colectiva, han trabajado en beneficio de la ciudad y han contribuido de forma decisiva a su progreso, cohesión social y proyección cultural y artística.