Cort finaliza el tapiado de la antigua cárcel con la instalación de una puerta de hierro en la entrada principal - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha completado este viernes el cerramiento de la antigua prisión con la instalación de una puerta de hierro en la entrada principal.

De este modo, según ha señalado Cort en una nota de prensa, han finalizado los trabajos de aseguramiento, tapiado y adecuación del recinto tras completarse el desalojo forzoso el pasado 10 de junio.

En los últimos días, se ha pintado el muro perimetral y se ha limpiado y podado el parque colindante. También se ha llevado a cabo el acondicionamiento general de la zona y el tapiado de los accesos por parte del área de Infraestructuras, con el objetivo de reforzar el control del inmueble y evitar nuevas ocupaciones.

El Ayuntamiento da así por finalizada la ocupación de un recinto municipal que se había prolongado durante más de una década y que había generado problemas de convivencia, afectando tanto a los vecinos del entorno como a la comunidad educativa del centro escolar próximo.

Desde Cort han remarcado que el proceso de recuperación posesoria del inmueble se inició a raíz de los informes de la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y los servicios sanitarios, que alertaban del elevado riesgo de incendio, las deficientes condiciones de habitabilidad y las importantes dificultades de evacuación.

La resolución judicial avaló la actuación municipal al considerar acreditadas la necesidad, proporcionalidad y urgencia de la intervención ante el grave riesgo existente para las personas que permanecían en su interior.

También han recordado que el desalojo se desarrolló de forma pacífica y ordenada, permitiendo la recuperación de este inmueble municipal, donde el Consistorio prevé construir nuevas viviendas dotacionales.

En este sentido, Cort ya ha aprobado el anteproyecto para la reconversión de la antigua prisión de Palma en una residencia profesional, que contempla la creación de un total de 139 viviendas destinadas a colectivos profesionales que desarrollen su actividad en la ciudad.