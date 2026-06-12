Cort finalizará el tapiado de los accesos a la antigua prisión en los próximos días tras el desalojo de 78 personas

Trabajos de tapiado en la antigua prisión de Palma tras el desalojo - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado los trabajos de tapiado de los accesos a la antigua prisión, una vez completado el desalojo forzoso el pasado miércoles de un total de 78 personas.

Tras el desalojo, el Ayuntamiento inició este jueves las labores de limpieza del perímetro y diversas actuaciones de adecuación y pintura y, este viernes, se ha comenzado con el tapiado, unos trabajos que se prolongarán durante los próximos días.

El objetivo, ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, es asegurar el inmueble y evitar nuevas ocupaciones. Además, se instalará un sistema de videovigilancia que para incrementar el control y la protección del recinto.

Entre las tareas llevadas a cabo este jueves, se pintó toda la fachada del muro, y se hico una limpieza y poda del parque colindante, así como un acondicionamiento general de la zona.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que el desalojo se desarrolló de forma ordenada y coordinada entre la Policía Local y la Policía Nacional. Durante la jornada, fueron notificadas un total de 78 personas y, en estos momentos, todos los ocupantes han abandonado el recinto y han recogido sus pertenencias.

Por otro lado, este viernes dejarán de estar operativos los módulos en el Parque Central de Bomberos, habilitados durante dos noches para los desalojados. Durante la última noche han hecho uso de este recurso un total de 11 personas.

Desde el inicio proceso de recuperación del inmueble, los servicios sociales municipales han mantenido una atención individualizada y un acompañamiento permanente a las personas afectadas, ha destacado Cort.

Igualmente, durante el desalojo estuvieron presentes, junto con los servicios municipales, Cáritas y la Fundació La Sapiència, con el objetivo de ofrecer apoyo y asistencia a las personas afectadas.

En total, 11 personas están siendo atendidas por la Fundació La Sapiència y Cáritas desde el inicio del proceso, en sus distintos centros de acogida, de las cuales cinco se han incorporado a programas de formación.

Otras 45 personas han sido derivadas en los últimos mesesa los programas de inserción social y laboral del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

El Ayuntamiento ha remarcado que los servicios sociales municipales, a través de las entidades colaboradoras del Obispado, continuarán ofreciendo atención, seguimiento y alternativas a aquellas personas que deseen acogerse a los recursos disponibles.

Por su parte, la Policía Local mantendrá la vigilancia en la zona, garantizando la seguridad y evitando nuevos accesos al inmueble.

Con todo, desde el Consistorio han expuesto que se pone así fin a la ocupación de un recinto municipal que se había prolongado durante más de una década y que había generado problemas de convivencia y seguridad, afectando tanto a los vecinos del entorno como a la comunidad educativa del centro escolar cercano.