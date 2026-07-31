Cort impulsa la urbanización del camí de So na Dolça para dotarlo de los servicios necesarios

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Palma impulsará la dotación de servicios e infraestructuras del camí de So na Dolça con el objetivo de completar la urbanización de este vial y transformarlo en un espacio adaptado a las necesidades de los vecinos.

El proyecto, aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno de Cort del pasado miércoles, contempla la renovación del tramo comprendido entre el camí de So na Dolça y la calle Alfàbia, sobre una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados.

La intervención permitirá completar la urbanización del vial mediante la ejecución de una nueva calzada, la continuidad de las aceras existentes y la dotación de todos los servicios municipales básicos.

Así, las obras supondrán una mejora significativa de la accesibilidad, adaptando el vial a la normativa vigente. Además, se ordenará la movilidad interior y el estacionamiento, soterrarán las instalaciones aéreas existentes y se renovarán las infraestructuras necesarias para disponer de una urbanización moderna, funcional y de mayor calidad.

El proyecto incluye, en este sentido, la instalación de una nueva red de drenaje de aguas pluviales, alumbrado público, renovación y ampliación de la red de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, la preinstalación de telecomunicaciones, una red contra incendios, actuaciones de jardinería, nueva señalización viaria y la colocación de mobiliario urbano.

Esta actuación se enmarca en el compromiso del equipo de gobierno de seguir mejorando los barrios de Palma mediante la renovación de las infraestructuras urbanas, garantizando espacios públicos más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades de la ciudadanía. El presupuesto de las obras asciende a 320.700 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de 12 semanas.