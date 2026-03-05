Cort incorporará vigilancia privada y restringirá accesos en el aparcamiento de la calle Manacor

Archivo - Interfono de uno de los aparcamientos de la SMAP. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) incorporará un servicio de vigilancia privada en el aparcamiento municipal de la calle Manacor y restinguirá el acceso a determinadas zonas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, la empresa municipal está tramitando un contrato menor para la prestación de un servicio de vigilancia de seguridad privada que hará rondas diarias de inspección.

El objetivo es detectar ocupación indebida de zonas comunes y facilitar la intervención temprana ante incidencias relacionadas con la seguridad y la salubridad, han sostenido.

La duración prevista del servicio será de tres meses, periodo durante el cual se prevé completar la implantación del resto de medidas relativas al control de accesos y cerramientos.

En este sentido, en las próximas semanas se restringirá el acceso a determinadas zonas del aparcamiento. Se instalarán cerraduras en los ascensores que dan acceso a las plantas -2 y -3, de modo que solo podrán acceder los abonados. Esta medida fue adjudicada mediante contrato menor.

Asimismo, este jueves el Consejo de Administración de la SMAP ha adjudicado la instalación de sistemas de apertura mediante tarjeta o ticket QR en los cuatro accesos peatonales del aparcamiento, permitiendo el acceso únicamente a abonados o usuarios.

Según han señalado, estos sistemas estarán conectados con la sala de control, lo que permitirá reforzar la supervisión y el control de las entradas al recinto.

Adicionalmente, se encuentra en fase de estudio técnico la posible ampliación y refuerzo del sistema de megafonía con altavoces en los núcleos de escaleras y en otras zonas sensibles del aparcamiento.

El objetivo es que, desde el centro de control, se puedan emitir avisos dirigidos a las personas que permanezcan de forma indebida en estos espacios, informando de la prohibición de permanecer o pernoctar en las zonas comunes y requiriendo la desocupación del lugar.

Todas estas nuevas medidas se suman a las actuaciones que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para "garantizar un uso seguro y adecuado" del aparcamiento y "prevenir situaciones indebidas" en las zonas comunes.

En los últimos meses, se ha reforzado la presencia de agentes de la SMAP, con más rondas distribuidas en los tres turnos diarios, con una vigilancia continua en escaleras, rellanos y zonas sensibles.

También se han intensificado las tareas de limpieza y retirada de residuos en las zonas comunes, así como la vigilancia presencial por parte del personal interno las 24 horas del día.

El Ayuntamiento ha destacado entre otras medidas el refuerzo del sistema de videovigilancia con la instalación de diez cámaras y la instalación de un sistema de interfonía en las escaleras.

La SMAP mantiene un contacto continuo con los usuarios del aparcamiento, han agregado, atendiendo sus consultas y recogiendo incidencias y sugerencias para adaptar las actuaciones a las necesidades detectadas.

La empresa mantiene activo en todos los aparcamientos municipales un protocolo de actuación ante comportamientos incívicos, mediante el cual los agentes y operarios informan de inmediato a la sala de control, que contacta con la Policía Local ante cualquier incidente.