Cort inicia una campaña con un spot que da a conocer las ventajas del arte urbano frente a las pintadas vandálicas

La campaña difunde un video del galardonado realizador mallorquín Pablo Bujosa con el artista urbano Alfredo Durban como testimonio

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado una campaña con un spot que da a conocer las ventajas del arte urbano frente a las pintadas vandálicas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, el Consistorio pone en marcha desde este sábado y durante las próximas semanas una campaña para fomentar el civismo entre la ciudadanía especialmente enfocada a los más jóvenes. Así, desde este sábado se difundirá en diferentes soportes, como televisiones, redes sociales y medios digitales, un spot realizado por el autor de documentales y productor creativo mallorquín Pablo Bujosa.

Este spot que lleva por lema 'Palma és ca teva, cuida-la' (Palma es tu casa, cuídala) está protagonizado por el testimonio de Alfredo Durban, quien narra en primera persona las ventajas de utilizar los canales legales como el muralismo o el arte urbano como opción

de expresión artística frente a las pintadas vandálicas. Así, a través de este testimonio real se apela a los jóvenes a tomar conciencia de las alternativas a las pintadas vandálicas y a los grafitis.

El autor de este spot, Pablo Bujosa, es un director de documentales nacido en Palma que ha trabajado tanto en Estado Unidos como en España y ha recibido diferentes galardones a lo largo de su trayectoria profesional. Así, en el año 2016 recibió su primer NY Emmy por la serie documental 'Person(s) of Interest', un espacio dedicado en exclusiva a las comunidades latinas de la ciudad de Nueva York. Dos años después recibió el premio al mejor spot de servicio público por la campaña 'Black History Month: One Community, Many Voices'. El año 2021 Bujosa recibió su primer LA Emmy en la categoría a la mejor promoción deportiva con la pieza 'Lakers Fans & Resilience' y ha recibido otros tres Emmys com editor y director de fotografía.