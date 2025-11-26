Las playas de Palma tendrán 1.000 hamacas menos por la pérdida de arena

Archivo - Playa accesible en Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la licitación de la nueva concesión de playas para el periodo 2026-2029, con una reducción de más de 1.000 hamacas y la pérdida de un kiosko en cala Major por el proceso de regresión de los arenales.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde y portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada este miércoles.

La adjudicación de este contrato se hará por distintos lotes que abarcan las diversas playas del término municipal y también se incluye la obligación de crear una aplicación con la que poder hacer las reservas de las hamacas, sombrillas o la contratación de servicios de alquiler de velomares, kayaks o tablas de paddle surf.

También regulará la instalación y retirada de elementos como las casetas de socorrismo, los puntos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, la colocación y retirada de la posidonia o la limpieza de los arenales, entre otros aspectos.