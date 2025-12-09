Cort modifica el PGOU para simultanear trámites de construcción con la ampliación de la EDAR II

Archivo - Obras de la nueva depuradora Palma II. - GOBIERNO - Archivo

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para permitir que se puedan tramitar los planeamientos urbanísticos y los proyectos de urbanización antes de que esté operativa la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) II.

Esta es una de las resoluciones que ha adoptado la Gerencia de Urbanismo del Consistorio y que el teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior.

De esta manera, ha alegado que la intención de Cort es adaptar el PGOU a la nueva declaración ambiental estratégica, puesto que hasta ahora no se permitía, y ha defendido que este cambio "no genera nuevos desarrollos urbanísticos" y "no implica cambios económicos sociales o ambientales sustanciales".

Asimismo, Fidalgo ha apuntado que esta "mayor flexibilidad" no "rebaja las exigencias", dado que seguiría dependiendo de la disponibilidad hídrica y las licencias de ocupación de los edificios que se construyan no se otorgarán hasta que la EDAR II entre en funcionamiento.