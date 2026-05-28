Cort niega que la cancelación de la fiesta del Flexas se deba a desacuerdos o condiciones inviables

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha negado que la cancelación de la fiesta del Flexas este año en el Parc de la Mar se deba a desacuerdos con los organizadores o condiciones "inviables".

Así lo ha asegurado Cort en una nota de prensa este jueves, después que el Bar Flexas haya informado sobre la cancelación del evento, argumentando "condiciones inviables e incoherentes", así como la falta de "estructuras de apoyo".

De su lado, el Consistorio ha lamentado la cancelación, subrayando que ha ofrecido apoyo técnico, logístico y económico y que ha mantenido un "acompañamiento continuo" con la organización.

Según ha explicado, el Ayuntamiento propuso asumir la carga organizativa del evento, incluyendo la responsabilidad de la logística y la elaboración del plan de autoprotección que exigen este tipo de celebraciones.

También ofreció una aportación de hasta 45.000 euros para la organización de la 22ª edición de la fiesta y ceder la gestión de las barras de bebidas a la entidad organizadora.

El Ayuntamiento ha destacado que desde el inicio de la legislatura el gobierno municipal ha reforzado el apoyo a esta celebración, con el incremento de la subvención nominativa destinada al Bar Flexas, situándola entre las más elevadas que recibe una entidad cultural en la ciudad.

Igualmente, han añadido desde Cort, se ha colaborado activamente para facilitar el acceso de la entidad a nuevas líneas de subvención del Consell de Mallorca.

Con todo, han sostenido que respetan la decisión adoptada por los organizadores, aunque han negado que se deba a falta de acompañamiento, ya que "en todo momento ha existido voluntad y disposición por parte del Consistorio para facilitar su celebración".